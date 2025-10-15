「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神の森下翔太外野手がお立ち台で爆笑トークを繰り広げた。一緒に上がった先輩の小野寺暖外野手について「よく打ったなと思います」と語ると、スタンドからは笑いが漏れた。

これに「先輩、先輩」と自らを指さしながらアピールした小野寺も「自分でもよく打ったなと思います」とコメントし笑みを浮かべた。「絶対に打つと思って打席に入ってました」と語り、ＣＳで今季初打点となったが「きょうの声援もすごかったですけど、１年間２軍にいて、いつも応援してくれるファンの方にいい姿を見せられた。ほとんどテレビでしか見ていなかったので」と語るとスタンドがどよめいた。

六回に１死三塁から森下が中前打を放つと、なおも２死一、三塁から小野寺が右前にはじき返して貴重な２点目をたたきだした。最後に小野寺が「シリーズ男になります！」と絶叫すると、森下はトラッキー人形で先輩の頭をたたくなど弟キャラが炸裂。普段から先輩にかわいがられている森下。その関係性がにじんだシーンだった。