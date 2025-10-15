格安スマホでも「au Starlink Direct」で衛星通信が可能に、GalaxyやXperia、Pixel、AQUOS、arrowsなど怒濤の35機種追加
海や山などアウトドア活動を楽しむ人や、災害時などの「万が一」に備えたい人に最適なauの衛星通信サービスの対象機種が一気に広がりました。詳細は以下から。
KDDIのプレスリリースによると、本日からAndroidスマホ35機種で順次au Starlink Directを利用できるようになるそうです。
まずはGalaxy S25、Galaxy S25 Ultraの2機種が本日から対応するほか、10月下旬以降Galaxyシリーズ18機種、Pixel 9シリーズ、Xperia 1 VIIなど4機種をはじめ、Xiaomiやarrows、motorolaを含めた計35機種が追加されるとのこと。
対応機種一覧はこんな感じ。Galaxy A25やAQUOS wish4、arrows We2といった格安スマホも含まれています。
・Samsung
Galaxy S24、Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24 FE、Galaxy S23、Galaxy S23 Ultra、Galaxy S23 FE、Galaxy S22、Galaxy S22 Ultra、Galaxy Z Flip6、Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4、Galaxy A55 5G、Galaxy A54 5G、Galaxy A53 5G、Galaxy A25 5G
Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL、Pixel 9 Pro Fold
・ソニー
Xperia 1 VII、Xperia 1 VI、Xperia 10 VII、Xperia 10 VI
・シャープ
AQUOS sense9、AQUOS sense8、AQUOS wish4
・Xiaomi
Xiaomi 14T、Redmi Note 13 Pro 5G
・FCNT
arrows We2
・モトローラ
motorola razr 60 ultra
なお、au Starlink DirectはiPhone 13以降のiPhone SEを除く全機種やPixel 10でも利用可能。対応機種は以下のリンクに掲載されています。
対応機種一覧: au Starlink Direct | サービス・機能 | au
https://www.au.com/mobile/service/starlink-direct/enabled-device/
【格安スマホでも「au Starlink Direct」で衛星通信が可能に、GalaxyやXperia、Pixel、AQUOS、arrowsなど怒濤の35機種追加】を全て見る