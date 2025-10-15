“妻優先”を態度で示して！ つわりに苦しむ妻の要望に夫は？【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.10】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は妻に感謝し、これ以上ない大きな幸せをかみしめる。
本格的につわりが始まり、家事をするなど努力を重ねる夫だが、妻は毎日文句ばかり。夫はつわりが終わるまでの辛抱だと考えるが、1ヶ月前から許可を得ていた飲み会の日、今すぐヨーグルトが食べたいと連絡が来る。
夫が断ると、妻から「また食欲がなくなったらたけるのせいだから」と言われ、仕方なく一旦家に帰ることに。だが「飲み会に戻る」と伝えると、妻は「いらない」とヨーグルトを拒否。「飲み会よりも妊娠してる私を優先すべきでしょ!?」とブチギレて…。
懇親会を断ると、ニッコリ笑顔で「ありがとう！」と喜ぶ妻。自分のことをわかりやすく優先させた夫に満足したようです。
なんだかモヤモヤしますが、夫の心境はいかに…!?
(おにぎり2525)