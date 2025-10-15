■義姉に抱く、えっ？の違和感

そこから、義姉からの「お下がり攻撃」が始まりました。

あるときは使い古しのランドセル、義姉の子どもの靴まで。



「これ、いいやつだから！」

そう言って押しつけてくる義姉の笑顔は、どこか誇らしげでした。

でもその“いいやつ”は、義姉にとっての話であって、今の私たちにとっては完全に不用品。

私はいつも曖昧に笑って受け取り、夫に小声で「これ、どうしよう……」とつぶやきます。

夫は「せっかくだしもらっとけば？」の一言。

“せっかく”という魔法の言葉が出た瞬間、私の中で反論の余地はなくなりました。

■さらに、使い古された人形まで…

別の日には、くすんだ色のボロボロの人形をもらうことも。



もらった瞬間から処理に困る――そんなプレゼントが、この世に存在するとは。

そして厄介なことに、「断ったら角が立つ」と自分を縛るのは、ほかでもない私自身。

“ありがたい顔”をしながらため息を飲み込む、その繰り返し。

玄関のチャイムが鳴るたびに、「また何か届くのでは」と警戒してしまう自分がいました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

