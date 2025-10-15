女子バレーボール元日本代表の木村沙織さんが１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。高身長ならではの苦労を明かす一幕があった。

この日のテーマは「身長が小さい＆大きい女子大集合」。

身長１８５センチの木村さんは、ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「幼少時代から大きかったんですか？」と聞かれると「保育園の集合写真を見ると、やっぱり頭１個大きいから同い年よりも保育園の先生と（身長が）一緒くらいの感じだったりしました。母が１７１くらいで父が１８１くらいで今、私が一番大きいくらいです」と答えた。

「中学・高校で２０センチくらい伸びて」と明かすと、服選びについて「市販のロングスカートって書かれてても着てみると短かったり、洋服探しは大変ですね」とポツリ。

上田に「どういうところで服は探すの？」と聞かれると「一番いいのはＺＡＲＡ。ＺＡＲＡは『これ、私以外に誰がはくのかな？』ってくらいピッタリな長さだったりするので」とブランド名を口に。「ほぼ、ほぼ、バレー選手はみんなＺＡＲＡがあるあるで」と笑顔で明かすと、自身の現在の身長についても「（引退して）寝る時間が増えたから伸びてるんじゃないかな？って」と話していた。