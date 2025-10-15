甘粛省敦煌市の文化施設「敦煌印局」で泥板画を体験する観光客。（９月２０日撮影、敦煌＝新華社記者／張文静）

【新華社蘭州10月15日】古代シルクロードの要衝として栄えた中国甘粛省敦煌市では、さまざまな文明が融合し、華やかで独特な魅力を持つ敦煌文化が育まれた。悠久の歴史を持つ敦煌文化は今、現代アーティストの革新的な理念の下、より身近な形で伝承が進んでいる。

「一帯一路」構想の共同建設が進むにつれて、各分野で中国と外国の交流が再び緊密になっている。古代の敦煌文化は、文化クリエーティブ作品や新たな文化空間を媒体として、世界各地からの観光客とより直接的で深い結びつきを持つようになった。

敦煌で生まれ育った画家の李永軍（り・えいぐん）さんは、1990年代に敦煌壁画芸術工房を設立、30年余りにわたって壁画芸術の創作に深く取り組んできた。

敦煌壁画を模写する画家の李永軍さん。（９月２０日撮影、敦煌＝新華社記者／張文静）

国内外で幾度も作品展を開催してきたほか、小中高生や観光客向けに敦煌壁画の模写講座を定期的に実施し、敦煌文化の伝承者の一人となっている。

敦煌には、李さんのように敦煌文化の普及に真剣に取り組む芸術家がまだたくさんいる。活気に満ちたナイトマーケットでは、多くの木彫り職人や泥板画家が、それぞれの屋台で制作活動に打ち込んでいる。彼らは一人の事業者として、敦煌文化の要素を巧みに観光商品に取り入れ、木彫画や泥板画、グラスサンドアートなどの文化的な特色豊かな観光用の工芸品を打ち出した。これらは文化観光商品を豊かにするだけでなく、敦煌文化の発信にもつながっている。

シルクロードの古都、敦煌では、現代的で革新的な表現が至る所に見られる。

観光客に敦煌の壁画芸術について紹介する画家の李永軍さん。（９月２０日撮影、敦煌＝新華社記者／張文静）

「敦煌書局」や「敦煌印局」など、敦煌文化の要素を知的財産として再構築した新たな観光スペースは、国内外の観光客に多元的で奥深い文化体験を提供している。「楽動敦煌」や「又見敦煌」などの舞台演目は、敦煌文化と現代的な表現が重なり合い多くのファンを獲得した。街のあらゆる所で売られている文化クリエーティブ製品はオフィス文具や生活雑貨、書籍・書画、絹製品など多岐にわたり、現代の生活とグローバルな視野の中で生き生きと存在している。

今では、文化的な要素が敦煌の街の隅々にまで浸透している。ナイトマーケットの入り口にある敦煌文化の要素を取り入れた公衆トイレ「敦煌浄界」や軽食の屋台街「敦煌食局」、西域風の壁面に漢代や唐代風の屋根を組み合わせたデザインは、まるで古代のシルクロードに身を置いているかのような感覚を抱かせる。

中国旅遊（観光）研究院の戴斌（たい・ひん）院長は、文化の今後の発展は市民生活に溶け込むことにあると強調。古代の敦煌文化が人々の暮らしに浸透していることは、文化の保護と継承の最も良い例だと述べた。（記者/張文静、何問）

甘粛省敦煌市の文化施設「敦煌書局」で文化クリエーティブ製品を選ぶ観光客。（９月２０日撮影、敦煌＝新華社記者／張文静）

甘粛省敦煌市の文化施設「敦煌印局」の一角。（９月２０日撮影、敦煌＝新華社記者／張文静）

甘粛省敦煌市のナイトマーケットでシルクスカーフを選ぶ観光客。（９月２０日撮影、敦煌＝新華社記者／張文静）

