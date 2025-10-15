※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話ばかりで周囲を呆れさせた非常勤講師・岡田。生徒への暴言や冷たい態度で問題視される中、彼の母との初対面での一言に苛立ちを抱えた翌日、生徒たちが授業ボイコットを企て騒ぎ出す。岡田は怒りのまま教室を飛び出し、職員室で涙ながらに訴えると、信じた男性教師が生徒を一方的に叱責。岡田は体調不良を理由に早退し、騒動は校内に広まった。真山が校長に彼女の採用理由を問うも答えてもらえず。翌日欠勤した岡田は妊娠を疑い、産婦人科で妊娠3ヶ月と告げられるのだった。



■彼に結婚を迫る…！

■突然の休業宣言…退職の可能性は？■講師業は楽勝!? 辞めるなんてもったいない！妊娠が判明した岡田は、彼に結婚を迫り、その決意も含めて校長に報告します。さらに「身体に負担をかけたくない」として、2週間の休業を申し出ました。しかし、講師の仕事は楽に稼げると考えている岡田に、辞めるという選択肢はまったくありません。彼女は休業後も、あくまで講師としての立場を続けるつもりでいるのでした――。(スズ)