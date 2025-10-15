「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）

日本ハムがサヨナラ負け。リーグ優勝のソフトバンクにはアドバンテージの１勝が与えられており、０勝２敗となった。

１−１の延長十回、５番手の金村が１死満塁のピンチを招き降板。玉井が山川に左前へサヨナラ打を浴びた。

試合後、新庄監督は「このファイナルＳは、誰が打ったとか（関係ない）。よくやりましたよ」とまずナインをねぎらった。その上で最後の場面は「アンラッキー。あれ？サードゴロって」と振り返った。玉井が打ち取り、三ゴロ併殺かと一瞬思った山川の三塁方向への打球は高く弾み、三塁手の頭上を越えて左前へ抜けた。

両先発が好投。日本ハムは七回に２番手の田中が野村に先制ソロを浴び、ソフトバンクは八回に２番手の松本裕がレイエスに同点ソロを浴びた。新庄監督は「達くんはよかったね。ゲーム作ってくれたし。さあ（田中）正義くん頼む、っていうところで一発打たれて。ソフトバンクさんも松本くん頼むっていうところで一発打たれて」と明るい口調で振り返り「まあいい試合でしたね」とまとめた。その上で、「最終的には向こうが勝ったんで。明日、明後日、まだあと２つあるんで。これこそ切り替えでしょう」と強い口調で話した。