Image: 株式会社エミコム

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

スマホのバッテリーが残りわずか。急いでバッグからモバイルバッテリーを取り出すも、ケーブルがイヤホンと絡まってイライラ…。そんな経験、ありませんか？

充電したいだけなのに、バッグの中の充電ケーブル・スパゲッティをほどき、バッテリーとスマホを両手で持つ。この一連の充電ストレスを軽減するのが「カラビナ式モバイルバッテリー」です。

そこで今回は、その特長をまとめておさらいしておきます。

「掛ける」が定位置。身軽さを極めたカラビナ一体型デザイン

Image: 株式会社エミコム

「カラビナ式モバイルバッテリー」の最大の特長は、このカラビナ形状のデザインです。

リュックのストラップやパンツのベルトループにカチッと掛けるだけ。身につけている物が、あっという間に充電ステーションに早変わりします。重さはわずか132g、卵2個とほぼ同じという軽さで、ぶら下げていても存在を忘れるほどです。

これだけで、もう充電のためにバッグをゴソゴソ漁ったり、スマホとバッテリーを両手で握りしめたりする必要がなくなる。「カラビナ式モバイルバッテリー」は、アクティブな毎日をもっと自由にする、まさに「身につける」感覚のモバイルバッテリーです。

内蔵式だから、もうケーブルは探さなくていい

バッグの奥底で絡まる充電ケーブルに、何度うんざりさせられたことでしょう。「カラビナ式モバイルバッテリー」は、そんな長年の悩みの解決をサポートします。

Image: 株式会社エミコム

本体には最長70cmまで伸びる巻き取り式のType-Cケーブルが内蔵されていて、使いたいときにスッと引き出すだけ。カフェのテーブルでスマートに充電を開始できます。さらに、付属のLightning変換コネクターを使えばiPhone 14以前のユーザーも安心です。

Image: 株式会社エミコム

充電が終われば、ケーブルは「シュルッ」と本体に吸い込まれ、スマートに元通り。ケーブルを忘れる心配も、断線で買い替える手間もなくなります。これぞ、現代のミニマリストにふさわしいスマートさだと思いませんか？

小さいけれど頼れる相棒。安心の5000mAhと15W急速充電

Image: 株式会社エミコム

手のひらサイズの小さなボディに、頼もしいパワーを秘めているのが「カラビナ式モバイルバッテリー」のもう1つの特長。5000mAhの容量は、長時間の外出でも安心感のあるスタミナを持っています。さらに15Wの急速充電に対応しているため、カフェでの小休憩や移動の合間といったわずかな時間でも、効率よくエネルギーをチャージできます。

新幹線での出張や、次のアポイントまでの短い時間。そんなスキマ時間が、貴重な充電タイムに変わります。

いざというときのお守り。暗闇を照らす多機能LEDライト

Image: 株式会社エミコム

充電機能だけじゃないのも「カラビナ式モバイルバッテリー」の魅力。夜道や停電のとき、キャンプの夜に心強い光を灯すLEDライトも備えています。

ボタン1つで点灯し、明るさ調整や緊急モードへの切り替えも可能。バッグの中の探しモノをするときなど、日常のちょっとした「暗くて困った」を解決してくれて、災害時にはスマホの充電と光源を1台で確保できる防災グッズとしても優秀な存在なんです。

Image: 株式会社エミコム

ケーブルを探す手間、持ち運ぶ重さ、両手がふさがる不便さ。「カラビナ式モバイルバッテリー」は、これまで当たり前だと思っていた充電にまつわる小さなストレスを、一つひとつ取り除いてくれます。

これまでの充電スタイルにはない身軽さと快適さが体験できるかも。気になった方は以下リンク先を訪れてみてください。

巻き取りケーブルが内蔵！カラビナ式でいつでもどこでも充電可能 5,235円 【先着100名/25%OFF】カラビナ式モバイルバッテリー1点（全3色） 商品ページを見る

Image: 株式会社エミコム

Source: CoSTORY