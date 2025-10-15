米津玄師、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」が週間チャート4週連続で4冠
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（2025年10月15日公開）において、20,853ポイントで「4週連続1位」を記録した。
■米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」とチャートを席巻
また、Billboard JAPANストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（2025年10月15日公開）では、24,143,874再生で「4週連続1位」を記録。累計1億再生を突破し「史上最速となる累計1億回再生」を記録するという快挙を樹立。アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」（2025年10月15日公開）においても「4週連続1位」を記録した。
そして、10月15日に公開されたオリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月20日付）では、週間再生数2805.5万回で、「4週連続1位」を記録。登場4週目で累計再生数は1億1619.9万回となり、「史上最速での1億回再生突破」の快挙となった。
さらに、ソロアーティスト初となる「4週連続の週間再生数2000万回超え」、ソロアーティスト最多となる「18作目の累計再生数1億回突破」も達成し、記録を次々と塗り替えている。
また、米津玄師,宇多田ヒカル「JANE DOE」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマ）は、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月20日付）にて、週間再生数1257.3万回を記録し「3週連続2位」。
Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（2025年10月15日公開）で「3週連続2位」、 ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」（2025年10月15公開）で「3週連続2位」、アニメ・ソング・チャート「Hot Animation」（2025年10月15日公開）で「3週連続2位」を記録。
「IRIS OUT」とともに各ランキングチャートを3週連続で独占した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「1991」
