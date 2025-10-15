Image: Shutterstock

世の中の数多くのガジェットを分解し、修理やメンテナンスがしやすい構造を世に知らしめてきたiFixit。

アメリカ・カリフォルニア州発の企業で、スマートフォンや家電などあらゆる電子機器の分解手順を写真付きで公開するコミュニティサイトとして知られています。 「修理する権利（Right to Repair）」を掲げ、誰でも自分のデバイスを修理できる世界を目指して活動しています。

今ではGoogleと連携し、公式修理パーツの販売を行なっていて、そのiFixitが絶賛しているのが、今年リリースされたGoogleのスマートウォッチPixel Watch 4。糊付けやハンダ付は一切なしで構築されています。これ、ちょっと前では考えられなかったことです。

iFixitのサイトでは、分解手順を動画、写真つきで解説。ドーム型の盤面でデザインリニューあるしたPixel Watchは、どのパーツも主にネジで止められており、トルクスプラスドライバー（星形のトルクスよりも改良されたネジ規格で、より強いトルクをかけてもナメにくい構造）のヘッドが3サイズ（1IP・2IP・5IP）、スパッジャー（電子機器の分解で使われる細いヘラ状のツール）、ピンセットがあれば分解可能。

一般家庭にあるツールではないものの、ガジェット修理においては基本となるツールです。要は1度分解してもはじめにあったものだけで元通りにできることが（特にお家修理では）重要なのです。

ここまで修理のしやすさが向上してもiFixitの点数は10点満点中9点。厳しいですね。しかし、厳しくていいと思います。

Pixel Watch 4については、すでにGoogle公式から修理マニュアルが公開されています。Pixel Watch 4だけでなく、今夏発表されたPixel 10シリーズ、Pixel Buds 2aも公開されていますよ。

Source: iFixit via 9to5Google