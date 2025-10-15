ILLIT『THE FIRST TAKE』再登場！初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」をアコースティックアレンジで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。「Magnetic」に続き、初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」（映画『顔だけじゃ好きになりません』主題歌）をアコースティックアレンジで披露。

■洗練された雰囲気のなかで澄んだ甘い歌声を披露

ILLITは10月3日公開の第596回に登場し、デビュー曲「Magnetic」のシティーポップアレンジを披露。動画のコメント欄やSNSでは「メンバー一人ひとりの歌声が魅力的だ」「洗練されたアレンジ、何度も聴いてしまう」などの好評価が殺到。「Almond Chocolate」で再び『THE FIRST TAKE』に登場することが予告されると、多くの期待コメントが寄せられた。

10月15日22時に公開された「Almond Chocolate」では、アコースティックギターやピアノを主体とする美しいサウンドにのせ、洗練された雰囲気のなかで澄んだ甘い歌声を披露。

特に原曲でも反響を得たWONHEEの3段高音や、メンバーのボーカルがメインとサブで重なり合うパートでは、ILLITの歌唱力の高さを再確認できる。甘い恋心を描いた「Almond Chocolate」をさらにピュアに甘く感じることができる特別なアレンジをぜひ楽しもう。

