2025年11月15日（土）から2026年3月31日（火）まで、『白い恋人パーク』にて、冬季恒例イベント『白い恋人パーク スイートイルミネーション2025～Blooming Snow Fantasy～』が開催されます。

画像：石屋製菓株式会社

今年のテーマは“Blooming Snow Fantasy”。

ベルや花々の光輝くイルミネーションが広がり、幻想的な世界観を体感することができます。

シンボルである大きなベルは、毎時15分・45分に、レインボーカラーにきらめき、特別な瞬間をお届け！

さらに今年は、新エリア『Sweet Flower Area』が登場！ 色鮮やかな光の花々とふんわり広がる甘い香りに包まれた“香りとイルミネーション”が織りなす新しい体験をすることができますよ！

初日の11月15日（土）17:10からは点灯式が開催されます。『白い恋人パーク』の人気キャラクター『ひぐまのトロン』と『うさぎのキト』が登場し、来場客とともに華やかな点灯の瞬間を盛り上げます。

また、イルミネーション期間限定で『雪のきらめきソフトクリーム』（600円）や数量限定の『白い恋人 生チョコサンド』（1枚 600円）などの特別スイーツも販売されます。

詳細情報

白い恋人パーク スイートイルミネーション2025～Blooming Snow Fantasy～

開催期間：2025年11月15日（土）～2026年3月31日（火）

開催時間：16:00～19:00（有料入館最終受付16:30）

開催場所：白い恋人パーク 中庭（無料エリア）

※2026年1月1日、1月2日は休業。

※営業時間が変更になる可能性があります。詳細は公式HPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

毎年大人気のイベントが今年も開催決定！

今年は、まるで光の花畑にいるような『Sweet Flower Area』が新しく増え、さらにパワーアップ。

この冬ならではの幻想的な世界を、心ゆくまで堪能してみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

【画像・参考】白い恋人パーク スイートイルミネーション2025 ～Blooming Snow Fantasy～ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。