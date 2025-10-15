中国高速鉄道の車内で「席なし（原則立ち乗り）」券を購入した乗客が車内に椅子を持ち込んで座る様子が見られ、議論を呼んでいる。湖北省広播電視台（テレビ局）のアカウント「経視直播」が11日に伝えた。

報道によると、国慶節（建国記念日）の旅行ラッシュによる移動でチケットを取るのも難しい状況の中、あるユーザーが「裏技」をシェア。同ユーザーは高速鉄道の「席なし」券を購入し、車内に椅子を持ち込んでドア付近に座ったという。



この行為はSNSで反響を呼び、「席なしなら椅子を持ち込むのは普通のことじゃないのか？」「地下鉄にすら椅子を持ち込む人がいる。高速鉄道なら当然」「どうせ床に座るなら椅子を持ち込んで座っても同じこと」「昔の緑色の列車ではみんなそうしてた」「当たり前すぎる。流すニュースがないのか？」との声が多数上がる一方で、ごく少数ながら「他人の迷惑にならないように」「これ（写真）はさすがにやりすぎでは」「席なしなんだから立っているべき」といった意見も出た。

この件について、鉄道サービス「12306」の担当者は「折り畳みの小さな椅子であれば持ち込んでも構わない。乗務員に置く位置を確認してほしい。他の乗客の妨げにならないように。持ち込める椅子は縦・横・高さの合計が130センチ以内」と説明した。（翻訳・編集/北田）