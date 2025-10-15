　15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比390円高の4万8200円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては527.33円高。出来高は9178枚となっている。

　TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48200　　　　　+390　　　　9178
日経225mini 　　　　　　 48200　　　　　+390　　　105538
TOPIX先物 　　　　　　　3209.5　　　　 +18.5　　　　4919
JPX日経400先物　　　　　 28935　　　　　+155　　　　 900
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　　+5　　　　 396
東証REIT指数先物　　売買不成立

