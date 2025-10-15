日経225先物：15日22時＝390円高、4万8200円
15日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比390円高の4万8200円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては527.33円高。出来高は9178枚となっている。
TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48200 +390 9178
日経225mini 48200 +390 105538
TOPIX先物 3209.5 +18.5 4919
JPX日経400先物 28935 +155 900
グロース指数先物 736 +5 396
東証REIT指数先物 売買不成立
