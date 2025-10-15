ブルワーズでは3年間プレー

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

ミルウォーキーで14日（日本時間15日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦の試合前、元巨人助っ人のエリック・テームズ氏が登場し、ブルワーズファンを盛り上げた。

テームズ氏は韓国KBOのNCで2014年から3年間プレーし、2016年には本塁打王を獲得。2017年からはブルワーズに移籍し、同年は31本塁打を記録した。3年間プレーした後はナショナルズを経て、2021年には巨人に加入した。

しかし、初の1軍出場となった4月27日のヤクルト戦（神宮）で左翼守備の際に転倒、右アキレス腱断裂と診断され手術のため帰国。1試合出場、2打数無安打で退団となってしまった。

2022年はマイナーでプレーも5月にリリースされ、2023年に引退を表明していた。

ブルワーズファンにとっては人気者のテームズ氏。試合前にはグラウンドに登場してマイクを握ると「ミルウォーキー！ 準備はできているか!? レッツゴーー！」と絶叫。着ていたユニホームを脱ぎ、タオルのように回して場内を盛り上げた。（Full-Count編集部）