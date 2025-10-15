さっすが【3COINS】さん、、！ ハシゴしてでもGETしたい♡「便利ポーチ」

バッグ内でいつの間にかクシャクシャになってしまうポケットティッシュや、お出かけ中の小さなゴミは、携帯用のポーチに入れて持ち歩けると便利です。今回は、小さなバッグにもしまいやすい「便利ポーチ」を【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップ。使いやすい工夫もされているのにプチプラだから、ぜひチェックしてみて。

コンパクトなのに優秀な収納力

【3COINS】「便利小物ポーチ」\330（税込）

薬など細かな物を入れるのに便利なファスナー付きポケットのほか、スナップボタンを外した内側には、ポケットティッシュやカードを入れられる優秀ポーチ。たたんだ状態では、約高さ9.5 × 幅12.5cmなので小さめのバッグにも入りそう。シンプルデザインなので年齢性別問わず使いやすく、お出かけ時の必需品になるかも。

小さなゴミをさっと入れられる優れもの

【3COINS】「携帯用ダストポーチ」\330（税込）

一見シンプルなポーチですが、実はポケットティッシュケースとダストポーチが一体になっています。外出時のちょっとしたごみをスマートに処理できるので、お子さんとのお出かけやドライブでも活躍が期待できます。リング付きなので、バッグの持ち手などに引っ掛けておけば即使えるのもポイント。おしゃれで実用的だから、見つけたら即買いが正解かも。

