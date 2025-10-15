秋色グラデにきゅん♡【スタバ】次マネしたい「ドリンクカスタム」

秋の訪れを感じる今、【スターバックス】から季節限定「パンプキン スパイス ラテ」が登場し、見た目も味も楽しめるカスタムが話題になっているようです。今回は、グラデーションが美しいホットカスタムと、アイスで楽しむ王道スタイルの2種類をご紹介します。

飲む前からうっとり……グラデが映える「パンプキン スパイス ラテ」カスタム

ホットの「パンプキン スパイス ラテ」は、カスタム次第でぐっとフォトジェニックに。「フラペチニスト」こと@j.u_u.n__starbucksさんが試したのは、「オーツミルクに変更」「ショット追加」「ブロンドエスプレッソに変更」「エクストラホイップ」を組み合わせて「パンプキンスパイスソースは混ぜない」というカスタム。写真映えも味のバランスも大切にしたい人にぴったりです。

秋の甘さをもうひと味プラス！ アイスで楽しむ「パンプキン スパイス ラテ」

グラデーションではありませんが、「パンプキン スパイス ラテ」はアイスでもカスタムを楽しめます。@j.u_u.n__starbucksさんが紹介する「王道」カスタムは、「アーモンドミルクに変更」「キャラメルソース追加」「エクストラホイップ」。ホットとはまた違った軽やかな印象と甘みが味わえそう！ 暑さの残る秋口にも、楽しみやすい1杯です。

writer：内山友里