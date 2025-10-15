香港ディズニーランド・リゾートでは、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」を開催中！

新しいエンターテイメントや期間限定のオファーが盛りだくさんな、ディズニーの愛される仲間たちがパーティーを開催する特別なイベントが実施中です☆

今回は、香港ディズニーランド史上最大の新しい「フレンドタスティック！」パレードの全11台のフロート、登場するキャラクターたちを紹介します。

香港ディズニーランド「最高にマジカルなパーティー（The Most Magical Party of All）」「フレンドタスティック！」パレード

公演場所：メインストリートUSA

公演時間：約30分〜45分（ショーモード1回あり）

※天候等の理由により内容が変更となる場合があります

「フレンドタスティック！」パレードは、ミッキー＆フレンズ、ダッフィー＆フレンズ、ディズニー・プリンセスなどのディズニー・フレンズが主催する盛大なパーティーがテーマの香港ディズニーランド史上最大の新しいデイタイムパレード。

11台の華やかなフロートに乗って、たくさんのディズニーフレンズが登場し、ゲストも一緒に歌ったり、ショーモードの間はパフォーマーと一緒に踊ったりして楽しめる、友情と音楽に満ちた素晴らしい旅へと誘います。

ディズニー・プレミア・アクセスをご利用いただくと、特別エリアから快適に楽しめます。

詳細はこちら！https://www.hongkongdisneyland.com/ja/offers-discounts/20th-anniversary-party-disney-premier-access/?CMP=AFC-Cpn20An25JpDtimesPart

ミッキー＆フレンズ フロート

パレードの先頭を華やかに飾るのは、主催者「ミッキー＆フレンズ」！

全員が20周年をお祝いする特別仕様コスチュームに身を包み、玉虫色の光沢やパーティーカラーをふんだんに使用した衣装で統一。

さらに楽器を持つキャラクターは、パーティーの雰囲気を盛り上げるために、ミッキーたちはパレードの最初に一緒に音楽を演奏します。

「ミッキーマウス」

パレード全体の音楽を導く「ミッキーマウス」は、光沢のあるパープルの特別なパーティー用コスチューム。

襟や袖口にティールカラーを配した色鮮やかな衣装。

頭にはお揃いのトップハット。

ドラムを演奏している姿はパレードの注目ポイントのひとつです☆

「ミニーマウス」

鮮やかなイエローを基調に、大きなパフスリーブとティールカラーの差し色をあしらったドレス姿の「ミニーマウス」

キーボードを演奏しています。

「ドナルドダック」

鮮やかなブルーとティールのボレロ風ジャケットに、大きな蝶ネクタイを合わせた「ドナルドダック」。

ゴールドのサックスを演奏しています。

「デイジーダック」

イエローとスカイブルー、ティールの差し色で華やかに仕上げた「デイジーダック」

ギターを抱えて演奏する姿は必見です☆

「グーフィー」

イメージカラーのオレンジとグリーン、青のコスチュームがおしゃれな「グーフィー」

バスを演奏しています。

「プルート」

ストリートで踊りながら、パーティー気分を思いっきり楽しむ「プルート」。

首輪はパープルとピンクのパーティーカラーで統一しています。

「チップ」

黄色と黄緑色のコスチュームを着た｢チップ｣もみんなと一緒にパーティーに参加。

「デール」

「チップ」と色違いのコスチュームを着用しつ、みんなと一緒にパーティーに参加する「デール」

『ズートピア』フロート

続いて、大都会ズートピアをテーマにしたフロートがやってきます。

フロートにはガゼルが映る広告塔が輝き、映画の世界観が細かく再現されています。

「ジュディ・ホップス」

ズートピア警察署初のウサギの警察官「ジュディ・ホップス」。

映画でおなじみの警察官の制服姿で登場します。

「ニック・ワイルド」

「ジュディ」の相棒で「ニック・ワイルド」。

ヤシの葉がデザインされた緑のシャツに、紫と青のストライプ柄ネクタイを締めたおなじみのスタイルで彼らもゲストと一緒にパーティーを楽しみます。

『ベイマックス』フロート

サンフランソウキョウの街並みが再現された、高さのあるフロート。

近未来的なデザインと、提灯のような和の要素が融合したユニークな一台です。

「ヒロ・ハマダ」

天才的な科学の才能を持つ少年「ヒロ・ハマダ」。

紫と赤を基調にしたバトルスーツ姿で、香港ディズニーランドのパーティーに参加して、みんなと一緒に歌って踊っています。

『トイ・ストーリー』フロート

アンディのおもちゃ箱から飛び出してきたような、にぎやかなフロート。

ラジコン・カーの「RC」に乗っておもちゃの仲間たちがやってきます！

「ウッディ」

カウボーイ人形の保安官「ウッディ」。

牛柄のベストやゴールドの保安官バッジ、背中のプルストリングまで再現されたおなじみのスタイルです。

「バズ・ライトイヤー」

スペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」も、胸にスペース・レンジャーのロゴが入ったおなじみの宇宙服姿で登場します。

『モンスターズ・インク』フロート

たくさんのドアが印象的な『モンスターズ・インク』のフロート。

カラフルでキュートなデザインです☆

「サリー」

モンスターズ・インクの怖がらせ屋ナンバーワン「サリー」。

ターコイズとパープルの斑点模様が特徴の、毛むくじゃらの大きな体で手を振りながらゲストと交流しています。

『カールじいさんの空飛ぶ家』フロート

思い出の品が飾りつけられた船形のフロート。

犬の「ダグ」も顔をのぞかせています。

「カール・フレドリクセン」

亡き妻との約束を果たすため冒険に出る「カールじいさん」。

襟元にはエリーとの思い出の品である「グレープソーダ」のキャップが付いています。

「ラッセル・キム」

元気いっぱいの少年探検家「ラッセル・キム」。

たくさんのバッジがついたたすきを掛けた、おなじみの探検隊の制服で登場します。

カールとラッセルも手を振りながらゲストと交流します。

『ミラベルと魔法だらけの家』フロート

魔法にあふれる不思議な家「カシータ」を表現した、鮮やかなフロート。

カラフルなお花がたくさん飾られています。

「ミラベル・マドリガル」

魔法の力を持たないけれど、家族を愛するマドリガル家の女の子「ミラベル・マドリガル」。

蝶やお花など、色とりどりの刺繍が施された衣装で登場します。

「イサベラ・マドリガル」

花の魔法を使う「ミラベル」の美しい姉「イサベラ・マドリガル」。

フリルが何層にも重なった、藤の花をイメージした薄紫色のドレス姿です。

ダッフィー＆フレンズ フロート

20周年のお祝いコスチュームをまとったダッフィー＆フレンズが勢ぞろいした、可愛らしさがぎゅっと詰まったフロートです。

「ダッフィー」

「ミニーマウス」が作った心優しいくまのぬいぐるみ「ダッフィー」。

水色と紫に黄色の差し色がかわいいコスチュームです。

「シェリーメイ」

パープルとピンクのワンピース。

赤いヒトデ型のアクセサリーがポイントです☆

「ジェラトーニ」

黄緑糸のベストと、お揃いのベレー帽がおしゃれです。

「ステラ・ルー」

パープルと水色のコスチュームと、貝殻がついた耳飾りがよく似合っています。

「クッキー・アン」

紫を基調にしたエプロン風コスチューム。

シェフハットも紫、緑、黄色のストライプ柄です。

「オル・メル」

水色と黄色のストライプ柄のベストとハットがおしゃれです。

「リーナ・ベル」

水色を基調にピンクと黄色の差し色がかわいいコスチュームです。

また、ショーモード中にテーマソング「I Got You」が流れると、パフォーマーが振付を教えてくれ、ゲストもキャラクターやパフォーマーと一緒になって歌とダンスを楽しむことができます。

ディズニープリンセス フロート

パレードの最後を飾るのは、ディズニープリンセスたちが集う、エレガントなフロート。

きらびやかなドレスをまとったプリンセスたちが、優雅に挨拶をしてくれます。

「アナ」

『アナと雪の女王』に登場する、アレンデールの活発で愛情深いプリンセス「アナ」。

映画でおなじみの、女王となった優雅で美しいドレス姿です。

「エルサ」

『アナと雪の女王』の美しい雪の女王「エルサ」。

たくさんの雪の結晶がきらめく、美しい氷のドレスをまとっています。

「ラプンツェル」

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス。

長くて美しい魔法の髪を持つ「ラプンツェル」が、胸元の編み上げが特徴的な紫のドレスで登場します。

「ジャスミン」

『アラジン』に登場する、アグラバーの美しく強い意志を持つ王女「ジャスミン」。

ティアラやイヤリング、ネックレスなど、ゴールドのアクセサリーがきらめくエキゾチックなパンツスタイルのドレスです。

「白雪姫」

世界で最初のディズニープリンセス。

青いボディに赤いパフスリーブ、そして鮮やかな黄色いスカート、赤いリボンが特徴のドレスをまとった「白雪姫」

「シンデレラ」

夢を信じ続ける優しい心を持つプリンセス「シンデレラ」も、キラキラと輝く美しいブルーの舞踏会のドレスで登場します。

ディズニープリンセスたちは日替わりでキャラクターも変更されるので、いつ見ても新鮮な気持ちで鑑賞できます。

たくさんのディズニーの仲間たちと友達になれる、心躍るパレード「フレンドタスティック！」

香港ディズニーランド・リゾートの20周年は、このパレードでさらに盛り上がること間違いなしです！

また、フレンドタスティック！をテーマにしたグッズも販売中。

フロートをモチーフにしたフィギュアや

パレードに登場するダッフィー&フレンズのぬいぐるみも販売されています。

