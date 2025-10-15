◆プロボクシング ▽５４・５キロ契約８回戦 〇富施郁哉（１回ＴＫＯ）ユッティチャイ・ワンナウォン●（１５日、東京・後楽園ホール）

元日本バンタム級王者で日本同級３位の富施郁哉（２７）＝ワタナベ＝が、ユッティチャイ・ワンナウォン（２９）＝タイ＝を１回２分５０秒ＴＫＯで下した。昨年７月に日本王座の初防衛戦で増田陸（２８）＝帝拳＝に４回ＫＯで敗れ王座陥落した富施は、昨年１２月の再起から３連勝とした。

戦績は富施が１７勝（４ＫＯ）４敗、ユッティチャイが１９勝（１３ＫＯ）１７敗。

サウスポーの富施は、初回に左のオーバーハンドでダウンを奪うと、再開後も攻撃の手を緩めず左ストレートでユッティチャイをロープに吹っ飛ばして２度目のダウン。レフェリーが即座に試合をストップした。

リング上で「ＫＯで倒せてホッとしている。ＫＯで倒して（タイトル挑戦へ）アピールしたかった。もう１回ベルトを巻いて、その先を目指していきたい」と喜びを語った富施は、試合後の控室で「力が入っちゃった。ちょっとリキみ過ぎた。外国人の選手は情報が少ないので、変な緊張感があった」と振り返った。

王座陥落からの再起後は２戦連続で判定勝利が続いたが、キャリア初のＫＯ勝利。「自分のボクシングは距離を取って戦うスタイルだが、最近はスパーリングでもパンチが硬いと言われる。パンチはついてきていると思うので、それを自分のスピードと合わせて生かしていきたい」と手応えを口にした。

バンタム級は、増田が日本王座を返上し、１０月２５日に同級１位・大橋哲朗（２６）＝真正＝と同級２位・梅津奨利（２７）＝三谷大和＝が王座決定戦を闘う。同級は世界ランク上位を日本人選手が席巻しているが、富施は「世界とかはまだ僕が語っていいレベルではないが、日本やアジアのベルトを巻いて、その先の話もできるようになりたいですね」と目を輝かせた。

また、セミファイナルの東洋太平洋女子バンタム級王座決定戦では、同級２位ぬきてるみ（３７）＝真正＝が同級１位の菊池真琴（３８）＝ＤＡＮＧＡＮ＝を５回ＴＫＯで下し、新王者となった。

両者は昨年６月にＷＢＯアジアパシフィック女子同級タイトルマッチで対戦し、ぬきが３―０の判定で勝利している。２４年１０月にＷＢＣ・ＷＢＯ女子世界同級タイトルマッチに挑んだ経験もあるぬきは「世界ランキングに入って、世界を取りたい」と意欲を述べた。

戦績はぬきが１６勝（１０ＫＯ）７敗１分け、菊池が５勝（１ＫＯ）３敗１分け。