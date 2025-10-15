ILLIT、『THE FIRST TAKE』再登場で「Almond Chocolate」披露 アコースティックアレンジで歌唱
5人組ガールグループ・ILLITが、きょう15日午後10時に公開されたYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第600回に登場。第596回で披露した「Magnetic」に続き「Almond Chocolate」でも美しい歌声で魅了した。
【動画】ピュアな甘さ溢れ再誕生！ILLIT「Almond Chocolate」
「Almond Chocolate」は、2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲。映画『顔だけじゃ好きになりません』（3月7日公開）の主題歌に起用され、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作されたことで注目を集めた。推しをアーモンドチョコレートにたとえ、熱い想いや恋心を表現した推し活ソングとなっている。
『THE FIRST TAKE』では、ノンビートのアコースティックアレンジで生まれ変わった。アコースティックギターやピアノを主体とする美しいメロディーにのせ、洗練された雰囲気の中でILLITは、澄んだ甘い歌声を披露。特に原曲でも反響を得たWONHEEの3段高音や、メンバーのボーカルがメインとサブで重なり合うパートでは、ILLITの歌唱力の高さを再確認させた。甘い恋心を描いた「Almond Chocolate」を更にピュアに甘く感じることができる特別なアレンジとなっている。
【動画】ピュアな甘さ溢れ再誕生！ILLIT「Almond Chocolate」
「Almond Chocolate」は、2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲。映画『顔だけじゃ好きになりません』（3月7日公開）の主題歌に起用され、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSのヒット曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作されたことで注目を集めた。推しをアーモンドチョコレートにたとえ、熱い想いや恋心を表現した推し活ソングとなっている。