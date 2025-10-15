BTS・J-HOPE、JIN＆JUNG KOOKとの共演シーン公開「ありがとう、ARMY、BTS」 初単独ワールドツアーのドキュメンタリー映画予告編
7人組グループ・BTSのJ-HOPEの初単独ワールドツアー『HOPE ON THE STAGE』のフィナーレを飾った、韓国・高陽総合運動場のメインスタジアムでの2日間のアンコールコンサートが、『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' THE MOVIE』として11月28日より全国の映画館で劇場公開される。今回、その予告編が解禁となった
【動画】JIN＆JUNG KOOKとの共演シーンも…J-HOPEドキュメンタリー映画予告編
初のソロアルバム『Jack In The Box』とスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1'』の世界観を軸に、HIPHOP、ロック、ポップなど多彩なジャンルが融合した重厚なサウンドと緻密な照明演出、ダンサーたちとのダイナミックなダンスパフォーマンスで世界中のファンを魅了した今回のワールドツアー。常に歩みを共にしてきた世界中のARMY（BTSファンの呼称）とともに成長を続けてきたアーティストJ-HOPEの進化を見せつけたステージとなった。
今回の映画では、劇場でしか見ることのできない未公開ビハインドシーンや、初公開となった「Killin' It Girl（Solo Version）」のパフォーマンス、さらにJIN、JUNG KOOK、Crushとのスペシャルステージも収録。熱狂と感動に包まれた瞬間を刻んだ J-HOPEの初単独ワールドツアーのファイナルを堪能できる内容となっている。
今回解禁された予告編では、J-HOPEによる圧巻のダンスパフォーマンスのほか、振付練習をするリハーサルシーンやバックステージの様子、そして自身の活動やステージに懸ける想いを語るインタビューなどが映し出される。JIN、JUNG KOOK、Crushの登場シーンもあり、苦楽を共にしたメンバーだけに見せる表情とともに繰り広げられたスペシャルステージも切り取られている。J-HOPEは、「常にベストでないといけない」と冷めない情熱を語る。そして、「ありがとう、ARMY、BTS」と締めくくり、これまでとこれからに“希望”を紡ぐJ-HOPEの熱意と決意が伝わってくる予告編に仕上がっている。
