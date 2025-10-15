10月12日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、40台以上のマシンが頂点を争う日本最高峰のレース「スーパーGT」の魅力を紹介。あの近藤真彦が率いるチームの臨場感抜群のレース展開に、視聴者からも多くのコメントが寄せられた。

【映像】マッチ監督の絶叫リアクション

番組では、クラス（速さ）の異なる車両が激しく混走する「スーパーGT」の魅力を紹介。戦績に応じて一定のウェイト（重り）がマシンに積まれるサクセスウェイト制度など、最後の最後まで優勝チームが予想できない特徴を解説した。

今シーズンも残すところあと2戦となったスーパーGTだが、9月に行われた第6戦にその面白さが凝縮されていた。その第6戦決勝の会場となったのは、宮城県のスポーツランドSUGO。コース幅の狭さや高低差などからレース展開が荒れやすいことで知られており、“魔物が棲む”とも言われている。

GT500クラスでは3連覇に挑む「au TOM's GR Supra」が1位につけており、そのサクセスウェイトはなんと上限の100キロ。一方、マッチこと近藤真彦が監督を務める「リアライズコーポレーション ADVAN Z」はもっとも軽い1キロで、この上位と下位でのウェイト差が劇的なレース結果を生み出すことになる。

開始早々、15位のリアライズが軽さを活かしてTOM'sを捉えると、レース中盤には4位まで順位を上げる。しかしGT300クラスの車両との混走となり、文字通り一触即発の状況に。やがて多重クラッシュが起こり、レースは一時中断となった。

そしてレース終盤、リアライズが「Astemo CIVIC」を抜き去り2位に躍り出ると、マッチ監督も思わず身を乗り出し「よっしゃー！」と咆哮。サクセスウェイト58キロの1位「DENSO」との一騎打ちとなり、ついに最終ラップではマッチの「行けーっ！！」という叫びが届いたのか執念のオーバーテイクを見せ、9年ぶりの優勝をもぎ取った。

この臨場感抜群のレース展開に、視聴者からも「マッチ テンション爆上がり」とコメントが。さらに「モータースポーツはもっと凄さ伝わるといいんだけどね」「面白そう」「運転してみたいな」などとスーパーGTの魅力についても大きな反響が寄せられていた。

（ABEMAスポーツタイム）