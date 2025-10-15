「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神が完封リレーで接戦を制した。０−０の六回、森下の中前適時打が先制Ｖ打。六回から登板した及川が、１回２／３を２安打無失点で勝利投手になった。アドバンテージの１勝を含めて２勝。日本シリーズ進出に向け、大きな１勝を手にした。

緊迫の投手戦が動いたのは六回だ。先頭の近本が遊撃内野安打で出塁。中野の犠打で二塁に進むと、続く森下の打席で初球だった。ＤｅＮＡバッテリーの隙を突く走塁で三塁へスタート。捕手・山本は投げることもできず、早いカウントで１死三塁の絶好機を作った。

打席の森下は１−１から３球目、外角のツーシームにフルスイング。鋭い打球が前進守備の二遊間を抜け、待望の先制点を手にした。さらに続く佐藤輝がバットを折られながら中前にポテンヒット。一走の森下が好判断で一気に三塁を陥れた。続く大山は三ゴロに倒れたが、ここで途中出場の小野寺が右前適時打を放ち、貴重な２点目を呼び込んだ。

森下はお立ち台で「勝利することだけを一番においてやっていた。よかったなと思います」と語り、先制打の場面は「近本さんが三盗を決めてくれたので気持ちの重心が降りた。絶対打ったろうという気持ちで打ちました」と明かした。

一方、先発の村上は毎回、走者を塁に置く投球も、ホームだけは踏ませぬ粘りの投球。５回を５安打無失点に抑えると、藤川監督は六回から及川を投入。直後に２点を取って先制すると七回も及川が続投。先頭の桑原に中前打を浴びたが、佐野、筒香を連続三振に抑えた。ここで指揮官がベンチを出て石井の名前をコール。スタンドのファンも響めく中、牧に左前打を浴びたが、続く代打・フォードを空振り三振に斬った。

八回はイニングをまたいだ石井がこの試合初めて三者凡退に抑え、九回は守護神の岩崎が締めた。