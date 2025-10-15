◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 練習日（１５日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

２０１４、１７年の２度大会を制している池田勇太（フリー）は、特別な思いとともに日光ＣＣのティーグラウンドに立つ。「アマチュアの頃から、ここには色々思い入れがある」。開幕前日、練習ラウンドを終えた３９歳は大会にかける思いを口にした。

初めての日本オープンは千葉学芸高３年時、前回同会場で開催された０３年大会だった。「１番のティーグラウンドの後ろのスタンドがすごかったなあ、とか今でも覚えている」。予選を通過し、１９位でローアマを獲得した。ツアー２１勝を積み重ねてきた池田勇太のスタート地点とも言える。

日光ＣＣで行われた２１年の日本プロは単独首位で最終日を迎えながら、１打差の２位だった。「４年前に勝てなかったことは、あれはあれで終わったこと。ただ、今回は今回でやっぱり勝ちたいなっていう気持ちはすごく強い」と正直な思いを明かした。

２２年から顎偏位症に苦しみ、２３年にシード落ち。手術を重ね、２４年は序盤戦を欠場し治療に専念した。今季前半は苦戦が続いたが、直近３試合連続で４日間を戦い、徐々に復調の兆しが見えてきた。

「体の状態も良くなってきたし、上向いてはいるけど、自分が失ったものは計り知れないくらい大きい。それをこのナショナルオープンに全部費やせるかといったら、正直そこまでの自信があるのかどうかも分からない。でもやるしかない。今持っているすべてのものを、ここで出したい。ここで自分自身が戦っているという姿を見てもらいたい」

大会２３年連続出場は、今回の出場選手のなかで最長。復活への道のりを、強い気持ちで歩み続ける。（高木 恵）