「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

ＤｅＮＡは、再三得点圏に走者を進めながらも、あと１本が出なかった。２桁残塁を喫する大拙攻で流れを引き寄せられず、阪神に流れを渡した。

敵失などで作った初回２死満塁の好機で山本が倒れると、一気に空気が重くなった。二回は１死から林が死球で出塁するも続く東が痛恨の送りバント失敗。走者を進めることができなかった。

さらに三回１死一、二塁では牧、山本が相次いで凡退。四回２死二塁では蝦名が三振に倒れた。そして五回、無死一塁から好機を広げるも、最後は山本が三ゴロに。好投の東を援護することができなかった。

六回も１死から林が内野安打で出塁し、東がきっちり送りバントを決めるも、蝦名が及川の前に見逃し三振。さらに七回は２死一、三塁の好機を作り、三浦監督が山本に代打・フォードを告げるも空振り三振。これで７イニング中６イニング、得点圏に走者を置きながら無得点に終わった。

先発の東は、六回途中を６安打２失点で降板。五回まで無失点に抑え、阪神先発の村上と最多勝投手同士の粘りの投球を演じていたが、六回に先頭の近本に内野安打を許し、１死二塁からの意表を突いた三盗でリズムを崩した。

これでアドバンテージを含めて０勝２敗となったＤｅＮＡ。巻き返すためには第２戦で１勝を手にすることが必要だ。