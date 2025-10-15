◇パCSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク2x−1日本ハム（2025年10月15日 みずほペイペイ）

ソフトバンクの山川穂高内野手（33）がサヨナラ打を放った。「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第1戦が15日に開幕。リーグ覇者のソフトバンクは同2位の日本ハムに延長10回サヨナラ勝利を収めた。優勝チームのアドバンテージ1勝を加え、2勝とした。

延長10回1死満塁、ここまで無安打だった山川が初球を叩きつけた。打球は高くバウンドし、左前に抜けるサヨナラタイムリー。右拳を突き上げて喜んだが、一塁ベースを駆け抜けると安堵（あんど）の表情を見せた。

「マジでサードゴロと思って、ヤバイ終わったと思ったら、いや〜こういうこともあるんですね」と苦笑い。「（サヨナラは）狙ってないです。はい。サードゴロだと思いました、とにかく」と驚きを隠せなかった。

みんなでつないだ一打だった。1−1で迎えた延長10回、先頭の栗原が四球を選ぶと、代走・庄子が送られた。4番・中村は初球で投犠打を決め、得点圏にランナーを進めた。首位打者・牧原大への申告敬遠で1死一、二塁となり、今宮が左前打で続いて満塁のチャンスをつくった。

息の詰まる投手戦。「モイネロだったんで、こういう展開になるかなとかちょっと思いながら。でもやっぱ日ハムさん、めちゃくちゃ強くないですか？やっててめちゃくちゃ嫌っすね」と日本ハムとの戦いにくさを吐露した。

それでも、大接戦となった初戦をものにし「大きいと思います」と満面の笑み。昨季の日本ハムとのCSファイナルSでは3試合出場で打率・500、3本塁打、6打点と活躍してMVPを獲得。「最後ヒット打ったんで、明日から乗って行けるかなと思います」と胸を張った。