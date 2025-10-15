ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ」が１５日、初の東京・日本武道館単独公演を開催し、６８００人を動員した。

２２年のメジャーデビューから３年、念願の聖地でニューシングル「女の愛想は武器じゃない／学校では教えてくれないこと」など全２６曲を熱演。ＭＣで北原もも（１９）が「オチャノーマのこと好きですか！」と問いかけると大歓声が響き、筒井澪心（１８）は「皆さんの大好きな思いが伝わってきました！」と喜んだ。

窪田七海（２１）は「キュルルンビームを出したい！」と持ちネタを明かし「この会場をメロメロしたい」と声高に訴えると、自身のカラーピンク色のサイリウムに染まり「めっちゃきれい」と喜んだ。

アンコールでは武道館公演のために制作した「今日を胸に飾って」を初披露。最後のＭＣでリーダーの斉藤円香（２２）は初の武道館開催に「いろいろな思い出があったけど、ずっと憧れていた武道館に皆と一緒に立つことができて本当にうれしいです。皆さん本当にありがとうございます。一つ夢がかないましたけど、私たちはまだまだ大きくなりたい。大きなステージに立てるように日々、精進していきたいです」と、涙で訴えながら今後の目標を高らかに宣言した。