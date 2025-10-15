日本維新の会・吉村洋文代表と藤田文武共同代表は１５日、国会内で自民党の高市早苗総裁と党首会談を行った。

吉村氏は会談終了後に開いた会見で、高市氏に来週２１日の臨時国会で首相指名選挙と連立入りに関する協力を求められたという。

冒頭で吉村氏は「高市新総裁から連立を含めた話、そして連立を含む首班指名の協力への話がありました。それに向けた政策協議をこれから開始しようというものを我々から申し上げました」とコメントした。

政策協議は１６日午後に高市氏と藤田氏、自民、維新それぞれの政調会長４人でスタートするという。

報道陣からは自民、維新の政調協議で話がまとまった場合、首相指名選挙で「高市早苗と書くのか」と質問された。

これに吉村氏は「はい、その考えで結構です。政策協議できちんと合意がまとまれば、そういうことになると思います。そのための協議をするということです。それはゴールではなくて、本当に政策という意味で協議で合意が整うかどうか。そこは非常に重要だと思います」と明言した。

自民党と政策協議がまとまらなければ藤田氏の名前を書くのか。それともほかの野党党首の名前を書くのか。

「２１日首班指名の本会議になると思いますから、我々が最終決断するまでは、そこについては決まったのはない」（吉村氏）

高市氏からはどんな話があったのか。

「最初は『日本を前に進めるために一緒にやりましょう』という話が、高市新総裁からありました。それが最初のスタートです。その上で、この場で当然、結論を出すことはできないけれど、まずは高市新総裁が非常に強い覚悟を持って話をされているなということは私も受けました。強い熱意とともに、何とか『日本を前に動かしていきたい』という熱い思いがあるというのはよく理解をしました」と吉村氏は語った。