阪神は１５日、ＤｅＮＡとの「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ第１戦（甲子園）に２―０で勝利。アドバンテージを含めて２勝目を挙げた。

先発のマウンドを任されたのは今季最多勝＆最高勝率＆最多奪三振の投手３冠に輝いた村上頌樹投手（２７）だったが、初回から大ピンチを背負った。

先頭・蝦名に右前打を許し、二死まで奪ったところで筒香にはフルカウントから四球。さらには、牧の内野ゴロを遊撃・熊谷がファンブルして満塁とされた。それでも続く山本の三塁線の鋭い当たりを佐藤輝明内野手（２６）が好捕し、すぐさま一塁へ送球。なんとか無失点で切り抜けると、ベンチではホッとした表情を浮かべながら大粒の汗を拭った。



５回には二死一、三塁とまたもや得点圏に走者を背負ったが、最後は山本を三ゴロに打ち取り、大きくガッツポーズ。粘り強い投球でスコアボードにゼロを並べた右腕は、５回１０３球５安打無失点で降板となった。

猛虎打線はハマのエース左腕・東の前に３回まで爛痢璽痢辞瓩僕泙┐蕕譴襪函■寛鵑砲楼貉爐ら森下翔太外野手（２５）が左前に打球を運び、初安打をマークしたが後続が続かなかった。

それでも０―０の６回に意地を見せた。先頭・近本の遊安打から一死二塁とすると、すかさず三塁へ盗塁。好機で打席を迎えた森下が中前適時打を放ち、均衡を破った。

さらには二死一、三塁から小野寺の右前適時打も飛び出し、この回２得点。

７回以降は及川、石井、岩崎の強力リリーフ陣で２点を守り抜き、初戦を白星で飾った。