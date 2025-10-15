JRAは、秋の国際G1レースとなるジャパンカップ（G1）とチャンピオンズカップ（G1）に対し、外国馬から計23頭の予備登録があったと発表した。ジャパンカップには14頭、チャンピオンズカップには9頭が登録している。

ジャパンカップには、イギリスのオーストラリアG1馬ドバイオナー（せん7）を筆頭に、ラシャバー（牡3）、ウィンブルドンホークアイ（牡3）など欧州勢が多数登録。アイルランドからは愛ダービー馬ロスアンゼルス（牡4）、三冠牝馬ミニーホーク（牝3）などA.オブライエン厩舎の実力馬が並び、さらにフランスのキングジョージ勝ち馬カランダガン（せん4）、ドイツG1馬ゴリアット（せん5）、アメリカのケンタッキーダービー馬ミスティックダン（牡4）、オーストラリアのサーデリウス（牡4）など、各国のトップホースが名を連ねた。

第150回ケンタッキーダービー・ミスティックダン (C)Maryland Jockey Club

ケンタッキーダービー馬・ミスティックダンなど

一方、チャンピオンズカップにはアメリカを中心に9頭が登録。ケンタッキーダービー馬ミスティックダン（牡4）のほか、クラシック路線で活躍したジャーナリズム（牡3）、マグニチュード（牡3）、ブラケットバスター（牡3）などが含まれている。このほか、アルゼンチンのG1馬サラワクリム（牝4）や、ウルグアイの無敗馬タッチオブデスティニー（牡3）も登録した。