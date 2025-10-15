スポニチ

　◇セCSファイナルステージ第1戦　阪神2―0DeNA（2025年10月15日　甲子園）

　「2025　JERA　クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。阪神はDeNAとの初戦に快勝し、1位のアドバンテージ1勝を加え通算2勝となった。残り5試合で2勝すれば突破が決まる。

　先発の村上が5回を5安打無失点。6回から継投に入り、及川、石井の2人で6、7、8回の3イニングを零封し、9回は岩崎が抑えて無失点リレーを完成させた。

　打線も6回に森下、小野寺が適時打を放って2点を奪い、逃げ切り勝ちを収めた。セ・リーグ優勝チームがファイナルS初戦を白星発進したのは過去10チームで、敗退は17年の広島のみ。突破率は実に90％を誇り、阪神もかなり優位に立ったのは間違いない。

　試合後のヒーローインタビューで、森下は「勝利を一番においてやっていたので、まずはよかった」と語り、「近本さんが三盗を決めてくれた」と先輩の好走塁を称えた。また、CSについては「打点にこだわりながらやりたい」などと抱負を語った。

　さらに小野寺は「僕らしい一打」と振り返り、シーズンでは打点なしだったことをふられると「1年間、ほとんど2軍。きょうはいい姿を見せられた」と喜んだ。

　日本シリーズ進出への「王手」を期す16日のファイナルS第2戦は、才木浩人が先発する。

　以下、ヒーローインタビューでの森下と小野寺の一問一答から。

【森下】

　―勝利について

　「もう勝利することだけを1番においてやってたので、まずはよかったなと思ってます」

　―タイムリーについて

　「近本さんが三盗を決めてくれたんで、すごく気持ちとしても1つ重心がおりましたし、自分の中でも絶対打ったろうっていう気持ちがあった。その気持ちを強く出しながら打席に立つことができました」

　―打ったバッティングについて

　「CSは、自分の打撃成績は一度、ゼロになっているので、打点ってところにすごくこだわりながら、このCSをやっていきたいと思ってます」

　―ポストシーズンの勝負強さの要因は

　「短期決戦は自分の中でもやりやすいものがある。チームの勢いもそうですけど、その勢いにうまく自分も乗っかりながら今日の試合はできたかなと思います」

　―小野寺のタイムリーをどう見ていたか

　「いや、よく打ったなっていう笑」

（小野寺）「そうですね。自分でもよく打ったなと思いました」

　―シーズンを象徴する6回の攻撃だった

　「ピッチャーがやっぱりゼロを続けながら、ワンチャンスをものにして取ってくっていうのがタイガースの勝ち方だと思う。もっともっとピッチャーを楽にできるような打撃をしたいなと思いますし、やっぱり勝つことが1番なので、勝ちに徹していきたいなと思ってます」

　―アドバンテージを入れてCSファイナルで2勝になった。

　「やっぱりアドバンテージを生かせるのは今日勝つことだったので、まず今日勝てて、チームもすごいいい雰囲気なので、この勢いのままやっていきたいなと思います」

　―甲子園のファンに

　「明日も勝ちます。応援よろしくお願いします」

【小野寺】

　―初打席でのタイムリー

　「そうですね。僕らしい汚い間に落ちるヒットだと思います」

　―打席で何を考えたか

　「チャンスで回ってきたんで、後から行く選手でもありますし、その1打席で絶対か結果を出すと思って打席に立っていました」

　―ファンの声援はどうだったか

　「今日の声援もほんとすごかったんですけど、1年間ほとんど2軍にいて、毎回応援に来てくれる方たちに今日はいい姿を見せれたと思います」

　―タイガースの強さ

　「ほとんどテレビでしか見てなかったんですけど、見るたびに勝っていたんで、本当に強いなと思いながら、特にピッチャー陣がいいんで、今日みたいに2点目取れたことがとても大きかったなと思います」

　―どんなポストシーズンにしたいか、元気よくタイガースファンに一言

　「1年間シーズン男にはなれなかったんで、明日からまたシーズン男になります」