2歳地方交流重賞「スポーツニッポン賞第24回鎌倉記念」（S2）が15日、川崎競馬場で行われた。

ホッカイドウ競馬所属のベストグリーンが好位から抜け出して4馬身差で圧勝。デビューから無傷の4連勝で重賞3勝目を飾った。同馬には「第76回全日本2歳優駿」（Jpn1、12月17日、川崎1600メートル）の優先出走権が与えられた。道営所属の小野楓馬（25）は初の南関東重賞制覇となった。

「馬が落ち着いていて、どっしりとしていた。しっかり力を出し切ってくれて、勝つことができた」。小野はベストグリーンを称えたが、自身の手綱さばきも冷静そのものだった。

後方にいたララメテオが向正面で動いて先頭。一気にレースが動いたが、慌てることなく4、5番手の外をキープ。流れが落ち着くのを待って3コーナー過ぎから進出を開始した。

4コーナーで持ったままポジションを上げると直線で早々と先頭へ。後続との差をグングン広げた。ゴール前では勝利を確信。右手を突き上げて勝利の喜びを表現した。

次走は優先出走権を得た全日本2歳優駿。年末の大舞台へ向けてじっくり英気を養う。