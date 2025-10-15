Image: Shutterstock

三つ折り、って響きがそもそも好き。

サムスン初となるの三つ折りスマートフォンが、今月20日過ぎに正式発表される見込みです。

これまでは中国や韓国での限定販売が有力視されていましたが、サムスン関係の噂を扱うSAMMOBILEの情報によると、さらに多くの国での発売が予定されているようです。

現在、UAEやアメリカなど複数の地域でリリースされると言われており、サムスンの大きな一歩となりそう。

Galaxy Z TriFold（仮称）は最大10インチ有機ELディスプレイを搭載。それを3つ折りに折り畳める構造で、最近公開された特許情報によると、バッテリーもまた3分割構成で、本体のバランスに合った設計になっているようです。

背面にはトリプルカメラシステムを搭載し、メインには2億画素カメラ、さらに超広角カメラ、望遠カメラが採用され、Galaxy S Ultraシリーズ同様に最大100倍デジタルズームを実現するなど、高性能が期待されます。

Snapdragon 8 Elite For Galaxyプロセッサを搭載し、最大16GBのRAMと256GB〜のストレージを備える見込み。これだけの高機能を詰め込んだフラッグシップ機なので、サムスンにとっても自信の製品だと思われ、グローバル展開されることは十分に予測できます。

気になる日本市場への投入ですが、Galaxy Z Foldシリーズは国内でも人気商品ですので、三つ折りバージョンも注目を集めるでしょう。ただ、日本に展開するとなるとFelicaなどにも対応する必要があり、その辺がネックになるかも。実際、Galaxy S25 Edgeは中韓で先行販売のち世界各地で発売されていますが、日本には未上陸です。

ガラケーを愛し、どこか「折りたたむ」ことに美学を持つ我々日本人にとって、三つ折りスマホってやっぱり素通りできない魅力がある気がします。スペックも機能も上々のようなので、上陸してくれたら意外とブームになるかも！

Source: SAMMOBILE