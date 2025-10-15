【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 阪神・森下翔太選手の出身地、港南区の難読地名「日限山」の読み方
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、プロ野球・阪神タイガースの森下翔太選手の出身地で、横浜市港南区の難読地名「日限山」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
【画像】横浜18区で「区名がおしゃれ」だと思う区ランキングの全結果
タイガース打線のクリーンアップを務める森下翔太選手は、横浜市港南区出身。今シーズン、本塁打23本、89打点と活躍し、優勝に大きく貢献しました。
森下選手が小学生時代を過ごした横浜市立日限山小学校の「日限山」は何と読むでしょう？
日限山は1980年の住居表示施行に伴い、上永谷町、下永谷町、野庭町、舞岡町（戸塚区）の各一部から新設された町です。
町名は日限山一丁目にまつられている日限地蔵尊（八木山 福徳院）にちなんで名付けられました。
昔、永谷村で農業を営んでいた飯島勘次郎は日頃、癪（しゃく、胃けいれんのこと）という病気に苦しんでいました。そこへ偶然通りかかったある1人の旅僧に、伊豆三島の蓮馨寺（れんけいじ）の日限地蔵尊を信仰すれば癪は治ると教えられ、一生懸命、祈願していると、いつの間にか癪の痛みがなくなっていました。
そこで勘次郎は蓮馨寺にお願いして、分身をいただき、大事に永谷村に持ち帰りました。
1866年、現在の港南区の西の境、戸塚区の舞岡町と接する所に、お堂を建てました。その後、1928年に勘次郎の子孫がお堂を修理増築をして、「八木山 福徳院」としました。
日限山地蔵尊は、長野と山梨にまつられている分身とともに「日本三体地蔵」の1つといわれ、高さ約80cmの石仏です。
ちなみに、日限山がある港南区は、横浜18区で「区名がおしゃれだと思う区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第2位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
日限山は「ひぎりやま」と読みます。
