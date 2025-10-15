CSファイナルステージ第1戦

○ 阪神 2 − 0 DeNA ●

＜10月15日 甲子園＞

リーグ優勝した阪神が15日、2位・DeNAとの2025JERAクライマックスシリーズセ ファイナルステージ第1戦に勝利し、アドバンテージの1勝を含めて対戦成績を2勝0敗とした。

阪神は0−0の6回に1番・近本光司が内野安打で出塁すると、続く中野拓夢が1球で送り、3番・森下翔太の初球に二塁走者・近本が三塁盗塁。森下がセンター前に先制の適時打を放つと、さらに小野寺暖の適時打で追加点を挙げる。

先発・村上頌樹は毎回走者を背負う投球も5回まで無失点に抑えると、6回からの3イニングは及川雅貴、石井大智の2人がスコアボードにゼロを入れ、2−0の9回は守護神・岩崎優が試合を締めた。

MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた金村義明氏は、「取り越し苦労でしたね。試合感覚が空きすぎて、動きが最高に良かったですね。今年を象徴するようなゲームじゃないですか。藤川監督が起用した選手がみんな働くというね」と振り返った。

（提供＝MBSベースボールパーク）