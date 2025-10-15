スネルは第1戦を8回1安打無失点10K…山本は第2戦で9回完投

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手が、ついにメジャー初の完投勝利を飾った。14日（日本時間15日）の敵地ブルワーズ戦に先発し、9回を3安打1失点にまとめた。エースが見せた歴史的な快投に、仲良しの同僚も心から称えた。

山本は初回先頭のチョウリオに初球96.9マイル（約155.9キロ）のフォーシームをスタンドに運ばれたものの、失点はこれだけ。テンポ良いピッチングで凡打の山を築き、9回111球を投げて3安打1失点1四球、7奪三振でメジャー初完投を達成した。ポストシーズンでドジャースの投手が完投するのは、2004年地区シリーズのホセ・リマ以来だった。

試合後にはナインから称賛の声が殺到した。中でも第1戦で8回103球を投げて1安打無失点、無四球10奪三振の快投を見せたブレイク・スネル投手は、直後に自身のインスタグラムを更新。山本の画像を引用し、「キミはえげつないよ！」と惜しみない称賛を送った。

ドジャースは試合後にすぐさまLAへ帰路に就いた。球団公式SNSはチャーター機の様子を公開し、隣同士に座る山本とスネルの様子をアップした。仲良しの“Wエース”がチームをワールドシリーズへと導く。（Full-Count編集部）