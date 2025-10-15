◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第1戦 ソフトバンク 2×-1 日本ハム(15日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクは先発モイネロ投手が7回無失点と好投。打線は延長10回に山川穂高選手のヒットでサヨナラ勝ちを収めました。

両先発による投手戦となったこの試合。ソフトバンクの先発モイネロ投手は5回まで毎回ランナーを許しながらも7回まで無失点に抑える粘りの投球を見せます。

その好投に応えたい打線は、日本ハム先発・達孝太投手の前にチャンスはつくるものの、あと一本が出ず、6回まで無得点。それでも7回には2番手・田中正義投手から野村勇選手が値千金のソロ本塁打を放ち先制に成功します。

ただ8回には2番手の松本裕樹投手がレイエス選手に痛恨の同点ソロを浴び、試合は1-1の振り出しに。それでも延長10回に1アウト満塁のチャンスをつくると山川穂高選手がレフトへのヒットを放ち、サヨナラ勝ちを収めました。

この勝利でアドバンテージの1勝を含め、2勝としたソフトバンク。日本シリーズ進出まであと2勝となりました。