「鎌倉記念・Ｓ２」（１５日、川崎）

単勝１・４倍の１番人気に推されたホッカイドウ競馬のベストグリーンがモノの違いを見せつけた。重賞３連勝で大目標とする「第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１」（１２月１７日・川崎）の優先出走権をゲット。２着に３番人気のハンデンドレイク、３着に５番人気のゼーロスと大井・荒山勝勢が続いた。

出走８頭中、無敗馬が７頭というハイレベルな戦いを制したのはベストグリーン。現時点での完成度の違いを誇示してデビューから無傷４連勝＆重賞３連勝で南関ファンの度肝を抜いた。

序盤は４、５番手。スローと見て後方にいたララメテオがまくるように上昇。これが幸いした。「スローで包まれた時にかかってしまったけど、レースが動いてくれたので、うまくその流れに乗れました」と、今年のホッカイドウ競馬３冠ジョッキー（ソルジャーフィルド）で、南関重賞初Ｖの小野楓は満面の笑み。４角で外から先行２頭に並びかけると、直線であっという間に差を広げ、４馬身差で右手を高々と掲げた。

これでホッカイドウ勢は当レースで１０年連続連対。通算でも８勝目。自身は一昨年サントノーレ以来２勝目の田中淳師は「うれしいです。ハッピースプリントにも匹敵するような馬です」と、かつて自身が管理して全日本２歳優駿をＶ。南関に移って２冠馬（羽田盃、東京ダービー）となった名馬の名を出して期待の大きさをうかがわせた。

次はその全日本２歳優駿へ。「いい結果を出せるように関係者と一緒に頑張っていきたい」。デビュー７年目、２５歳の若武者がファンにＶ宣言だ。