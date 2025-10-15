◇セCSファイナルステージ第1戦 DeNA0ー2阪神（2025年10月15日 甲子園）

日本シリーズ進出を懸けた「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。リーグ2位のDeNAは1位の阪神に敗れた。好投の先発・東克樹投手（29）を打線が援護できなかった。これでアドバンテージを含め0勝2敗と阪神に先行された。

これが超満員の甲子園のプレッシャーか。ファーストSを2連勝で突破した勢いのまま乗り込んだが、黄色に染まった敵地であと一本が出なかった。

打線は初回に安打と四球で2死満塁のチャンスをつくったが、山本が三ゴロ。2回には1死から林が死球で出塁したものの、東がスリーバント失敗。3回には再び安打と四球で1死一、二塁としたが牧、山本が連続三振と、あと一歩のところで相手先発投手の村上を攻略できない。

4回は2死二塁で蛯名が空振り三振。5回には1死一、二塁で牧が三ゴロ。さらに2死一、三塁で山本も三ゴロに倒れた。2番手・及川に投手が代わった6回も、2死二塁で蛯名が見逃し三振。ことごとくチャンスをつぶし、好投を続ける先発投手の東を援護できなかった。

2点を先制されて迎えた7回も2死一、三塁で代打・フォードが空振り三振。毎回のように得点圏に走者を進めながら2桁残塁の拙攻で、最後まで得点を奪えなかった。

東は5回まで2安打無失点の快投を見せたが、0―0の6回に2失点し無念の降板。CS初勝利はならなかった。

チームは昨年の日本シリーズから続いていたポストシーズン（PS）の連勝が6でストップ。16日も敗れれば、早くも阪神に日本シリーズ進出へ王手をかけられる。2年連続の“下克上日本一”へ、打線が奮起するしかない。