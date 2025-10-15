34年ぶり大相撲ロンドン公演、横綱・豊昇龍＆大の里が露店のホットドッグ食べ歩き
大相撲のロンドン公演を前に、力士らがバスツアーに出かけ、観光名所をめぐりました。途中、横綱2人が食べ歩きする場面もありました。
観光客もびっくり！力士らがロンドン観光巡り
バスから降り立った先は、ロンドン中心部。
横綱 豊昇龍
「すげえ、めちゃ有名人になった気がする」
豊昇龍と大の里の両横綱ら力士一行。14日、観光名所の大観覧車「ロンドン・アイ」の周辺を散策したほか、大時計「ビッグベン」の前で、記念写真をパチリ。
ウェストミンスター橋では、横綱・豊昇龍がホットドッグを食べ歩き。あまりのおいしさに大の里にも、おすそ分け。
横綱 豊昇龍
「泰輝（大の里）！あーんって」
横綱 大の里
「ありがとうございます！」
横綱 豊昇龍
「うまい！」
横綱 大の里
「おいしい！」
その後、一行は「バッキンガム宮殿」へ。
着物姿で現れた力士たちに、観光客もびっくりした様子で…。声をかける人もいました。
男性
「そこの大きい人！質問してもいい？体重は？」
横綱 豊昇龍
「体重はいくらかって？150キロです」
力士らは度々、記念撮影を頼まれると、気さくに応じていました。
写真撮影をした家族
「着物は美しいし、髪型も決まっている。すばらしいです」
「かっこいい。かっこいいわ」
女性
「日本に行ったとき、相撲の取り組みを観ようと思ったのですが、夏の巡業中で観られませんでした。とても面白そうです。テレビで観ます」
一方、公演会場では…
岡村佐枝子 記者
「明日の開幕を前に、会場となるロイヤル・アルバート・ホールには、ごらんのように幟が立てられています」
四股名の入った幟が立ち並び、すっかり相撲ムード。
チケットを購入した女性
「『すごく面白い』と聞いたので、すぐに土曜日（18日）のチケットを買いました。メイクもバッチリして、声援と拍手を送って、大いに盛り上がろうと思います」
土俵作りも終わり、準備は万端。ロンドンを舞台に、5日間の戦いがいよいよ始まります。