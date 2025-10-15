大相撲のロンドン公演を前に、力士らがバスツアーに出かけ、観光名所をめぐりました。途中、横綱2人が食べ歩きする場面もありました。

観光客もびっくり！力士らがロンドン観光巡り

バスから降り立った先は、ロンドン中心部。

横綱 豊昇龍

「すげえ、めちゃ有名人になった気がする」

豊昇龍と大の里の両横綱ら力士一行。14日、観光名所の大観覧車「ロンドン・アイ」の周辺を散策したほか、大時計「ビッグベン」の前で、記念写真をパチリ。

ウェストミンスター橋では、横綱・豊昇龍がホットドッグを食べ歩き。あまりのおいしさに大の里にも、おすそ分け。

横綱 豊昇龍

「泰輝（大の里）！あーんって」

横綱 大の里

「ありがとうございます！」

横綱 豊昇龍

「うまい！」

横綱 大の里

「おいしい！」

その後、一行は「バッキンガム宮殿」へ。

着物姿で現れた力士たちに、観光客もびっくりした様子で…。声をかける人もいました。

男性

「そこの大きい人！質問してもいい？体重は？」

横綱 豊昇龍

「体重はいくらかって？150キロです」

力士らは度々、記念撮影を頼まれると、気さくに応じていました。

写真撮影をした家族

「着物は美しいし、髪型も決まっている。すばらしいです」

「かっこいい。かっこいいわ」

女性

「日本に行ったとき、相撲の取り組みを観ようと思ったのですが、夏の巡業中で観られませんでした。とても面白そうです。テレビで観ます」

一方、公演会場では…

岡村佐枝子 記者

「明日の開幕を前に、会場となるロイヤル・アルバート・ホールには、ごらんのように幟が立てられています」

四股名の入った幟が立ち並び、すっかり相撲ムード。

チケットを購入した女性

「『すごく面白い』と聞いたので、すぐに土曜日（18日）のチケットを買いました。メイクもバッチリして、声援と拍手を送って、大いに盛り上がろうと思います」

土俵作りも終わり、準備は万端。ロンドンを舞台に、5日間の戦いがいよいよ始まります。