ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」が放送されている。

雨清水家が緊急事態。長男・氏松（安田啓人）が出奔し、傳（堤真一）が倒れ、タエ様（北川景子）はまったく家事ができない。工場の経営が傾いたことで女中にお暇を出し、タエ様は初めて襖を自分で開けたという。

勘右衛門（小日向文世）が「本当のお姫様」と呼ぶタエ様は、ご飯を炊こうとして火事になりかける始末。傳の看病をトキ（高石あかり）が担当することになったが、雨清水家はどうなってしまうのか…。

ネットではまさか人物にタエ様の助っ人を期待。名前があがるのは、演じる北川の夫・ＤＡＩＧＯで、料理番組「ＤＡＩＧＯも台所〜きょうの献立何にする？〜」を持っている。

Ｘでは「タエ様がお料理できないのでＤＡＩＧＯに助っ人に来てほしいと願う民たち」「おタエ様〜！転生後？の旦那のＤＡＩＧＯを呼びましょうー！！」「おタエ様にＤＡＩＧＯ派遣しようよ 台所やってくれるよ」「おタエ様がお粥作ってるシーン、いろんな方がＤＡＩＧＯさん助けてあげてってｐｏｓｔしてて面白い」「ばけばけ、タエ様が鍋を燃やしてるの見てＤＡＩＧＯを呼べと言ってる方いて吹き出した」などの声が並んだ。