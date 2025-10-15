【MLB】ブルワーズ1ー5ドジャース（10月14日・日本時間10月15日／ミルウォーキー）

【映像】大谷、復活！魂の雄叫び&ガッツポーズ

10月14日（日本時間10月15日）に行われたナ・リーグ優勝決定シリーズ2回戦、ミルウォーキー・ブルワーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った爆速ヒットと、その際に見せたガッツポーズが話題となっている。

7回表ドジャースの攻撃、1死三塁という場面で打席に立った1番・大谷は、代わったばかりのブルワーズ3番手アーロン・アシュビーに対し、カウント2-2とすると、ファウルで粘っての7球目、大谷は内角低めの難しいところへと投じられた149km/hのシンカーを、片手1本で振り抜くと、打球は一二塁間に向かって高速で転がるゴロに。これをファースト、アンドルー・ボーンが横っ飛びで止めにかかるも間に合わず、打球は瞬く間にライト前へ。するとこの一打に、大谷は雄叫びを叫びながら拳を力強く握り締めガッツポーズで喜びをかみ締めながら、一塁へ。その間に三塁走者のキケ・ヘルナンデスが悠々生還。ドジャースは貴重な1点を追加することとなった。ようやく出た大谷のタイムリーと、ガッツポーズにファンからは「とうとう出たね」「鳥肌立った」「ついに出た」「痺れるな」「ようやく大谷さんらしいヒットやね」「WS連覇まで一直線やな」「あかん優勝してしまう」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、10月4日（日本時間5日）のフィラデルフィア・フィリーズ戦からの5試合で20打数1安打、この日も第3打席までノーヒットと、やや調子を落としている感があったものの、ここぞという場面でようやく飛び出したこの一打、大谷自身はもとより、ドジャース打線全体を勢いづかせる一打となりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images