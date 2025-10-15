ラッパーで大人気ガールズグループ「HANA」のプロデューサーでもあるちゃんみなが、14日Instagramを更新。喜びの報告に祝福の声が寄せられている。

【映像】ちゃんみな 夫ASH ISLANDとのキスショット

2024年7月7日に、アーティストのASH ISLANDとの結婚を発表し11月1日に第1子となる女の子の出産を報告したちゃんみな。Instagramでは、ASH ISLANDとのキスショットを公開するなどプライベートの様子を発信している。

「大変だったけど乗り越えたことも多い！」27歳の誕生日を祝う胴上げ

14日に更新したInstagramでは、「愛してやまないみんなと、音楽、仲間、友達、家族私の大切なものが詰まったバースデーでした 本当にありがたい日々でしたいつも私を支えてくれてありがとう26歳大変だったけど乗り越えたことも多い！皆様のおかげです。」と、27歳の誕生日を迎えたことを報告し、胴上げされている動画を公開した。この投稿に、「おめでとうー!!! ずっとずっと大好き」「体だけは気を付けて」「胴上げかわいすぎる」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）