【パＣＳ】サヨナラ打の山川がヒーローインタ「サードゴロだと思った」「やばい終わったと」一問一答
◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第１戦 ソフトバンク２ｘ―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）
ソフトバンクが先勝した。延長１０回１死満塁で、山川がサヨナラ打。アドバンテージを含め、２勝０敗とした。ヒーローインタビューに立った山川は「サードゴロかと思った」と高く弾んだ一打を笑顔で振り返った。以下は一問一答。
―ナイスバッティング
「ありがとうございました」
―最後にサヨナラ打
「マジでサードゴロと思って、やばい終わったと思ったらこういうこともあるんですね」
―１死満塁だった
「大西コーチ、なんで止めるんと思って。あれ（三塁走者の）庄子。終わったと思ったっすね」
―初球は狙っていた
「いやあ狙ってないです。はい。サードゴロだと思いました。とにかく」
―１点を争う死闘、激闘となった
「モイネロだったんで。こういう展開になるかなとかちょっと思いながら。日ハムさん、めちゃくちゃ強かったですね。やっていてめちゃくちゃ嫌っすね」
―初戦を取ったのは大きい
「はい、大きいと思います」
―ＣＳに向けてフェニックス・リーグで調整もあった
「１打席目は良かったんですけど、最後ヒット打ったんで、また明日から乗っていけるようになるかなと思います」
―去年もファイナルＳでＭＶＰ。いいスタート
「そうですね、サヨナラですからね。いいスタートだと思います」
―これで日本シリーズ進出まであと２勝
「えー、勝ちましょう！」