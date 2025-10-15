◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第１戦 ソフトバンク２ｘ―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが先勝した。延長１０回１死満塁で、山川がサヨナラ打。アドバンテージを含め、２勝０敗とした。ヒーローインタビューに立った山川は「サードゴロかと思った」と高く弾んだ一打を笑顔で振り返った。以下は一問一答。

―ナイスバッティング

「ありがとうございました」

―最後にサヨナラ打

「マジでサードゴロと思って、やばい終わったと思ったらこういうこともあるんですね」

―１死満塁だった

「大西コーチ、なんで止めるんと思って。あれ（三塁走者の）庄子。終わったと思ったっすね」

―初球は狙っていた

「いやあ狙ってないです。はい。サードゴロだと思いました。とにかく」

―１点を争う死闘、激闘となった

「モイネロだったんで。こういう展開になるかなとかちょっと思いながら。日ハムさん、めちゃくちゃ強かったですね。やっていてめちゃくちゃ嫌っすね」

―初戦を取ったのは大きい

「はい、大きいと思います」

―ＣＳに向けてフェニックス・リーグで調整もあった

「１打席目は良かったんですけど、最後ヒット打ったんで、また明日から乗っていけるようになるかなと思います」

―去年もファイナルＳでＭＶＰ。いいスタート

「そうですね、サヨナラですからね。いいスタートだと思います」

―これで日本シリーズ進出まであと２勝

「えー、勝ちましょう！」