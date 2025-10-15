◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神2-0DeNA(15日、甲子園球場)

阪神が序盤の劣勢を跳ね返し、CSファイナルステージ初戦を奪いました。

先発の村上頌樹投手は初回にエラーなどで満塁のピンチを背負いますが、山本祐大選手をサードゴロ。さらに3回は1アウト1塁2塁で牧秀悟選手と山本選手から連続三振を奪います。

4回も2アウト2塁のピンチをしのぐと、5回は2アウト1塁2塁で牧選手をサードゴロに打ち取り無失点としました。

すると6回、先頭の近本光司選手が内野安打で出塁すると送りバントで2塁へ進みます。さらに近本選手は3塁へ盗塁すると3番・森下翔太選手のタイムリーで阪神が先制点を挙げました。

その後阪神は1塁3塁を作り、小野寺暖選手のタイムリーで2点目。ここまで好投していたDeNA先発の東克樹投手をマウンドから降ろしました。

7回は及川雅貴投手がイニングまたぎで登板し2アウト1塁で降板、その後石井大智投手がマウンドに上がり、1塁3塁とされましたが代打・フォード選手からこん身のストレートで空振り三振を奪いマウンド上で大きく声をあげました。

8回は石井投手がそのまま続投し3者凡退。9回は岩崎優投手が連続三振を奪うなど無失点で締め、DeNAに勝利しました。

阪神はこれで首位通過のアドバンテージ含め2勝をマークし、日本シリーズ進出まであと2勝としました。