男性にモテたいと思いながらも、自分のタイプじゃない人から好かれるのは正直うれしくありませんよね。ましてや、勝手に彼氏気取りをされたら気持ち悪いとさえ感じてしまうでしょう。今回は、勝手に彼氏気取りをしてきた男の言葉にゾッとした話をご紹介いたします。

「それがお前のいいところ！」

「全く興味がない男性に、勝手に彼氏気取りされたことがあります。同じ職業訓練校に通っていた人なのですが、私がうまくできないことがあったときに『要領が悪いけど一生懸命なんだよな！』『それがお前のいいところ！』と頭をポンポンされてゾッとしました……。謎に上から目線なのも腹が立つし、私のことを勝手に評価しないでほしいし、なによりも気持ち悪すぎますよね。職業訓練校を卒業するまでの辛抱だと思って耐えたけど、あの勘違い男は一体なんだったのか……。今でも思い出すと吐き気がしますね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 好きだと伝えたわけでもないのに、なぜ彼氏気取りができるのでしょうか……？ こんな人に絡まれたら厄介ですが、全部自分の都合よく考えられるなんて、ある意味幸せな人ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。