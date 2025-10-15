日本に逆転負け…サッカー王国ブラジルに何が起きた? 主将カゼミーロ「後半の僕たちは眠っていた」
ブラジル代表の主将MFカゼミーロが日本代表戦の敗因を語るとともに、今回の結果を大きな教訓として受け止めた。アメリカ『ESPN』が伝えている。
カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは、14日に味の素スタジアムで行われた国際親善試合で日本と対戦。前半を2点リードで折り返したが、後半にミスや守備の乱れを突かれて2-3と逆転を許し、日本を相手に史上初の黒星を喫した。
カゼミーロは試合後、『スポTV』のインタビューで「後半はチーム全体がブラックアウトした」と厳しく分析。「45分も眠れば、ワールドカップ、コパ・アメリカ、メダル、そして4年間の夢も失うことになり得る」と、気の緩みが命取りになると警鐘を鳴らしている。
さらに「後半はチーム全体がベストではなかったし、問題は細部だ。この高いレベルでは細部が全てを分ける」と指摘した。
日本戦の4日前にはソウルワールドカップ競技場に乗り込み、韓国代表を5-0で撃破していたブラジル。「韓国戦の勝利後、特別に高まった熱があったことは分かっている」と言及したカゼミーロは「(今回の代表活動における)12日間の準備を良い形で締めくくりたかった。でも、僕たちは45分でその素晴らしい準備を投げ捨ててしまったのかもしれない。だから、これは教訓としよう」と、チームに反省を促している。
そして「W杯は目前だ。日本が相手であろうと誰が相手であろうと、高いレベルでプレーしなければならない。45分で子どもの頃からの夢を失う可能性があるのだから」と、王国再建への覚悟を新たにした。
カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジルは、14日に味の素スタジアムで行われた国際親善試合で日本と対戦。前半を2点リードで折り返したが、後半にミスや守備の乱れを突かれて2-3と逆転を許し、日本を相手に史上初の黒星を喫した。
カゼミーロは試合後、『スポTV』のインタビューで「後半はチーム全体がブラックアウトした」と厳しく分析。「45分も眠れば、ワールドカップ、コパ・アメリカ、メダル、そして4年間の夢も失うことになり得る」と、気の緩みが命取りになると警鐘を鳴らしている。
日本戦の4日前にはソウルワールドカップ競技場に乗り込み、韓国代表を5-0で撃破していたブラジル。「韓国戦の勝利後、特別に高まった熱があったことは分かっている」と言及したカゼミーロは「(今回の代表活動における)12日間の準備を良い形で締めくくりたかった。でも、僕たちは45分でその素晴らしい準備を投げ捨ててしまったのかもしれない。だから、これは教訓としよう」と、チームに反省を促している。
そして「W杯は目前だ。日本が相手であろうと誰が相手であろうと、高いレベルでプレーしなければならない。45分で子どもの頃からの夢を失う可能性があるのだから」と、王国再建への覚悟を新たにした。