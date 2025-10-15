10月15日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、プレゼンターとしておかずクラブ、関太（タイムマシーン3号）、ニシダ（ラランド）、マヂカルラブリー、村重杏奈が登場し、ダイエットの成功談や失敗談を次々披露。審査員ゲストの野呂佳代、松村北斗（SixTONES）もそれぞれのダイエットエピソードを披露した。

野呂の「かっこいいインストラクターに会いに⾏くダイエット」は、痩せるためには何よりもモチベーションが⼤事であるという考えに基づいた方法。ジムにいるかっこいいインストラクターに会うべく、⾳楽に合わせて⾃転⾞を漕ぐグループレッスンでいかにインストラクターの⽬の前を陣取るかというのを目標にしたとのこと。これによって、10kgのダイエットに成功したという。

しかし減量後にはリバウンドを経験。リバウンドの状態でAKB48のオーディションを受けた際、最終審査において秋元康氏から「こういう⼦が痩せたりキレイになるストーリーがあったら、⾯⽩いかもね」と評価され、合格に至ったことを明かした。

松村の「自問自答ダイエット」は、ダイエット中食べたくなった時に「本当にお腹がすいているのか」それとも「脳が単に食べたいと思い込んでいるだけなのか」を、自分自身に問いかけるという方法。

具体的には、お腹がすいたと思った時に「本当ですか？」「それってあなたの欲求じゃないですか？」と自身に問いかける。そのうちに、「すみませんでした。お腹すいてないです」「味が⾷べたいだけでした」という結論へ。最終的には食べないまま、「あ〜お腹すいた〜」と思いながら眠りにつくそう。

松村の方法を聞いた関は、逆にたくさん食べて胃がパンパンにも関わらず、目の前においしい食べ物がある場合、目と脳が「お前、今これ⾷べないの？」「このチャンス逃しちゃダメだよね」と訴えかけてきて食べてしまうと反論。スタジオからは笑いが起こった。

この模様はTVer（https://tver.jp/series/srkyywnvvh）にて配信中。なお、番組ではプレゼンターによるネタとともに、視聴者のみなさまからの"テッパンネタ"も募集！詳しくは、番組公式サイト（https://www.ntv.co.jp/chidorivskamaitachi/）にて。

