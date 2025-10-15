ヤングスキニーが、新曲「本音」を本日配信リリースした。

◆ヤングスキニー 動画

本楽曲は、愛する人のだらしなさに振り回されながらも、女性目線で”本音”を言えず許してしまう葛藤と依存を描いた切なく焦燥感に満ちたポップナンバーだという。バンドサウンドを基盤に、「好きじゃないよ」以来となるストリングスアレンジを加え儚さをドラマチックに表現した1曲に仕上がっているとのこと。

また、本楽曲のMVも公開となった。主演を務めるのは、ティーン向けファッション誌『Popteen』の専属モデルを務め、SNSの総フォロワーは100万人を超える向井怜衣。向井の健気で切ない表情が目を惹く演技と、愛する人のことをつい許してしまう葛藤を描いた歌詞とリンクし、衝撃のラストが待ち受けるストーリーになっているというので、ぜひチェックしてほしい。演奏シーンではかやゆー（Vo, G）も登場。監督はヤングスキニーの数々のMVを手掛けている軍司拓実が努めた。

なおヤングスキニーは、全国各地の学祭ツアーを敢行中だ。さらに、2月17日には自身最大規模となる日本武道館公演を控えている。

◾️デジタルシングル「本音」 2025年10月15日（水）配信リリース

配信URL：https://jvcmusic.lnk.to/ys_Honne

◾️＜いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館＞

2026年2月17日（火）

会場：東京・日本武道館

開場 17:30 / 開演 18:30 [チケット料金]

・ヤンスキカンパニー会員限定 大株主チケット 39,000円(税込) ※アリーナ最前列枚数限定

<大株主チケット特典内容>

※アリーナステージ最前列確保

※ポスターサイン＆写真撮影会への参加

※大株主優待券配布(特製VIP PASSステッカー)

※物販優先レーンのご用意 ・通常前売チケット 6,969円（税込）

※全席指定

※未就学児入場不可 ▼詳細

https://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025